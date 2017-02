Skal forske for Havforskningsinstituttet

Og grunnen er at de tre har gått sammen og vunnet et anbud fra Havforskningsinstituttet om å gjennomføre et forskingsoppdrag. Oppdraget skal gjentas hvert år de neste fire årene. Formålet er å kartlegge bestandene av såkalt norsk vårgytende sild.

– Planen er at vi skal gå i rutemønster herfra til Tromsø for å kartlegge nvg-silda. Vi har vunnet et anbud om å gjennomføre dette toktet på denne tida de neste fire årene, forteller reder Per Magne Eggesbø i Eros As.

Både «Kings Bay», eid av Kings Bay Kyst As, og «Eros» er hjemmehørende i Herøy, mens «Vendla» er ifølge Pelagisk Forening hjemmehørende i Austevoll. I løpet av kvelden skal alle tre sette i gang med oppdraget.

– Havforskingsinstituttet har ikke nok ressurser til å gjennomføre dette oppdraget selv, så de leier inn båter som er utrustet meg godt nok utstyr, forteller Eggebø idet han får beskjed om at skipet er i ferd med å legge fra kai og at han må skyndte seg i land.