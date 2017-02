Politiet på Sunnmøre melder klokka 12.23 at en bil har kjørt av veien i Ulsteinvik.

– En bil har kjørt inn i et hus, opplyser 110-sentralen til smp.no.

Operasjonsleder Tove Holst-Dyrnes forteller at dette stemmer. Bilen har kjørt av veien og inn i et hus.

– Det var to personer i bilen. Jeg vet ikke så mye mer, det er ikke så lenge siden vi kom dit, sier Holst-Dyrnes klokka 12.29.

Ambulanse er på stedet og tar hånd om begge. Skadeomfanget er foreløpig ukjent.

Dramatisk hendelsesforløp

Vår reporter på stedet forteller at ulykka har skjedd på sjøsiden av Sjøgata i Ulsteinvik.

– Et vitne forteller at bilen har kommet utfor veien, og truffet en kant hvor den har fått skader. Støtfangeren ligger igjen ved kanten. Så har bilen akselerert bortover langs et leilighetsbygg og kjørt rett fram og inn i et hushjørne, forteller journalist Marius Rosbach.

Et annet vitne opplyser til smp.no at bilen holdt høg fart etter den var utfor vegen.

Hendelsen skjedde i et gåområde, rett ved siden av en frisørsalong.

– Er det bare flaks at ingen er påkjørt?

– Ja, det må vi kunne si. Hvis den ikke hadde truffet hushjørnet ville den ha kjørt rett inn i frisørsalongen, forteller Rosbach.

Bevisst

Bilføreren ble etterpå behandlet for hodeskader i ambulansen på stedet. Det lå oljesøl og drivstoff helt fra kanten til stedet hvor bilen krasjet inn i husveggen.

– Bilføreren var ved bevissthet etterpå, opplyser Rosbach.

Det var to menn i bilen. Sjåføren er kjørt fra stedet i ambulanse ved 12.50-tiden.

– Også passasjer er tatt hånd om av helsepersonell og brakt fra stedet.

Har du tips eller foto? Kontakt oss på 95400400@smp.no eller ring 95400400.

Smp.no kommer med mer