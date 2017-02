35 millioner til å rydde marin forsøpling

– Ifølge noen rapporter vil det være mer plast enn fisk i havet innen 2050 hvis det fortsetter som nå. Det er både mikroplast og synlig plast som flyter rundt i havet, og det skaper konsekvenser vi kanskje ikke helt skjønner ennå, sa Jens Frølich Holte (H) på et folkemøte i Fjell kommune i Hordaland torsdag, skriver Bergensavisen.

Holte, som er politisk rådgiver for statsråd Vidar Helgesen i Klima- og miljødepartementet, fortalte at det torsdag ble bevilget35,2 millioner kroner til potten som skal gå ut til prosjekter som rydder i marine områder.

– Det kommer sikkert aldri til å være nok til å dekke opp alt som burde vært gjort, men det er en start, sier Holte.

Folkemøtet ble arrangert på Fjell rådhus for frivillige, lag, organisasjoner og aksjoner i kultursalen på Fjell rådhus. Temaet for møtet: Vi skal rense kysten – vik for vik.

– Jeg kan ikke love hver vik, men vi kan rydde mange viker. For vi har en tilskuddsordning for innsats mot marin forsøpling. Det er også noen mulige regelendringer på vei, sier Holte.

Det omfattende plastforsøplingsproblemet har fått mye oppmerksomhet etter at en gåsenebbhval måtte avlives på Vindenes på Sotra. Hvalen hadde tretti plastposer og annet plastavfall i magesekken.

Forskere har funnet spesielt mye plast i havet vest for Ålesund Havet vest av Ålesund inneholder store mengder plast. Det meste av søppelet kan spores til fiskeriene og inkluderer også tapte fiskeredskaper, ifølge Havforskningsinstituttet.