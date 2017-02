Forlenga fengsling etter hotell-brann

– Alle dei tre sikta er fengsla i to nye veker, til den 27. februar, opplyser Fjordane tingrett til smp.no.

Dei sikta har fått brev- og besøksforbod.

Det var natt til 25. november i fjor at Selje hotell blei totalskadd i brann. Tre personar som var sentrale i drifta av hotellet blei sikta. Det er gjort mange avhøyr i saka, men politiet har planlagt nye avhøyr den 20. og 21. februar av dei sikta.

Politiet fekk medhald i at det er fare for at dei sikta kan øydelegge bevis ved å samkøyre forklaringane sine om dei slepp fri no.

Vitne meiner at brannalarmen var slått av og at branndørene var opne før brannen oppstod. Også kvitvasking av pengar er eit tema i etterforskinga, ifølgje Fjordenes Tidende.

Ingen av dei sikta etter brannen erkjenner straffskuld.