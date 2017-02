Derfor brant fjøset ned

Ifølge NRK konkluderer lensmann Jan Magnar Sandvik med at feil ved et sikringsskap er årsaken til at det begynte å brenne i et sauefjøs i Tresfjord.

Sauer døde i fjøsbrann

Brannen startet onsdag kveld i forrige uke og bare noen få dyr ble reddet ut.

Både Tresfjord og Vestnes brannvesen rykket ut, sammen med politi og helsevesen.

– Fjøset er fullstendig overtent, opplyste Kjartan Molvær ved Møre og Romsdal 110-sentral til smp.no onsdag klokka 23.54.

Mannskapene drev da på med utvendig slukking. Arbeidet på stedet var krevende på grunn av at det måtte brukes pumpe fra en elv for å få vanntilførsel.

Klokka 00.30 opplyste en tipser på stedet at det ikke lenger var synlige åpne flammer og torsdag formiddag kunne politiet starte etterforskning for å finne brannårsaken.