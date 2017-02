Slik såg Spragle ut etter at ho kom heim full av etsande væske

Sidan hendinga med Spragle i fjor haust, fekk Helset vite om to andre kattar i same område som også har vore ramma. Ein av dei måtte også avlivast.

– Miss og Spragle var søsken, og har alltid vore i lag. Det verkar som om Spragle skjønner at noko har skjedd med Miss.

Det einaste er at ho søker litt meir merksemd no enn tidlegare.

Sunnmørsposten har sett bilde av Miss etter hendinga. På bildet ser ein at det meste av pelsen har etsa bort frå katten.

– Ho såt ut som ein katt som har vore i badekaret, der pelsen står rett ut som piggar. Vi tok ho inn på baderommet, men skjønte veldig fort at vi berre måtte avlive ho, seier Helset.

– Vi kontakta dyrlege og konkluderte med at det måtte vere ei etsande væske ho hadde vore borti. Etterpå var andletet som ei hard skorpe, og pelsen var hard og datt av, fortel eigar Eivind Louis Helset til Sunnmørsposten.

Ber folk sjekke

Årsaka til at han no går ut i media med saka, er ikkje fordi han vil ha fokus på om det er nokon som kan ha mishandla kattane.

– Sjølvsagt kjem tanken om at det kan ha skjedd, for det er jo litt merkeleg at fire kattar er ramma. Men vi ønskjer å ha fokus på om det kan vere noko som ligg framme ein stad, som eigaren bør fjerne, seier han.

– Det er skummelt, viss dette ligg ute ein stad. Særleg fordi det ligg ein barnehage midt mellom dei to byggefelta der kattane bur. Barna er mykje ute i området, så viss det er noko som ligg ute ein stad, så kan det jo fort skje at også barn kjem i kontakt med det, seier Helset.

Kroppen ter no sendt til veterinærhøgskulen i Oslo for obduksjon, for å finne dødsårsaka, og Mattilsynet er kopla på.