Følg Veslemannen millimeter for millimeter

Det mye omtalte fjellet «Mannen» i Romsdalen har i flere år vært i bevegelse. Et spesielt rasutsatt parti, Veslemannen, med et volum på mellom 120.000 og 180.000 m3, ligger 1100-1200 meter over havet.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) slo full alarm for ekstrem rasfare i både 2014, 2015 og 2016. Det førte til evakuering av ni beboere under fjellet og at Raumabanen ble stengt.

Fjellet som trugar: Kven blir råka og korleis vert dei trygga?

Her kan du følge bevegelsene uke for uke i 2017:

Uke 1: 10 mm (øvre del). 7 mm nedre del (mm).

Uke 2: 8,6 mm (øvre del). Støy i nedre del.

Uke 3: 6,4 mm (øvre del). Støy i nedre del.

Uke 4: 6,2 mm (øvre del). Støy i nedre del.

Uke 5: 4,2 mm (øvre del). Støy i nedre del.

Uke 6: 3,4 mm (øvre del). Støy i nedre del.

Uke 7: 2,7 mm (øvre del). Støy i nedre del på grunn av snø.

* Hittil i år har bergsprekken i øvre del av Veslemannen beveget seg 41,5 mm. (Etter uke 7).

Se direktesending i videovindu til høyre (under om du leser på mobil)

Veslemannen i Romsdalen: Fanget steinsprang fra Veslemannen på film Natt til 22. juli gikk et steinsprang ved Veslemannen. Steinspranget ble fanget opp av NVEs kamera og instrumenter.