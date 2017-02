Nå skal det ryddes igjen

Sunnmørsposten har mottatt tips om en forlatt leir på Volsdalsberga.

I 2013 skrev Sunnmørsposten flere saker om romfolket som oppholdt seg på stedet uten tillatelse. Les også: Vurderer fjerning av romleiren

Disse ble ordret av kommunen til å forlate stedet, men har siden kommet tilbake til stedet, for å så bli beordret vekk, flere ganger etterpå.

Sist gang dette skjedde, mener Oddvar Kongsvik i vei, anlegg og park, skal ha vært høsten 2016.

Ryddet sist høsten 2016

– Jeg husker ikke nøyaktig når dette skjedde, men det skal vel ha vært høsten 2016. Da var vi veldig forbausa over at folk kunne bo under slike forhold. Vi satt opp plakater, og informerte om at de fikk to dager til å forlate stedet. Også ryddet vi jo der, forteller Kongsvik, som er helt uvitende om at det igjen skal ha vært en leir på Volsdalsberga.

– Da må de ha returnert da. Har du vært der og sett hvordan det ser ut, spør han og lurer på om romfolket fortsatt kan oppholde seg på stedet.

Sunnmørsposten har tatt turen til Volsdalsberga og konkluderer med at stedet ser forlatt ut.

Igjen ligger madrasser, pressenninger, stekepanner, klær og søppel.

Skal rydde opp

Det kan altså tyde på at romfolket har vært tilbake på stedet i ettertid, uten at kommunen har vært klar over det, og senere forlatt leiren igjen.

– Dette var vi ikke klar over. Jeg skal gi beskjed slik at det blir ryddet, lover Kongsvik.

