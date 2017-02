Ny rolle for Kjell Sandli

Sandlis hovedoppgave vil være å sikre en fortsatt positiv utvikling av samarbeidet mellom Polen og Norge, særlig innenfor næringslivssamarbeid og kulturutveksling, opplyser Næringsforeningen i en pressemelding.

Polen er et betydelig marked for norsk sjømat, og flere bedrifter innenfor ulike bransjer i Møre og Romsdal har kunder, leverandører og datterselskaper i Polen. For næringslivet vil Sandli kunne yte en servicefunksjon.

Det er også kjent at Ålesundregionen har mange gjestearbeidere fra Polen, samtidig som det er et betydelig antall polske statsborgere som ønsker å bli boende i regionen over lengre tid. Sandli skal også ivareta Polens interesser overfor statsborgere og også polske skip i Møre og Romsdal.