Minister-rush til Ålesund

Det årlige sommermøtet til Nordisk ministerråd 27.-29. juni er etter forslag og ønske fra landsbruks- og matminister Jon Georg Dale lagt til Ålesund.

Hit kommer politikere for fiskeri og havbruk, jordbruk, matvarer og skogsbruk fra åtte regjeringer; Norge, Sverige, Finland med Åland, Island og Danmark med Grønland og Færøyene, får smp.no opplyst.

- Jeg syntes det var greit at de får se en skikkelig by når de først kommer til Norge, sier en stolt Jon Georg Dale, som selv er fra Dalsfjorden.

Fra Norge vil landbruks- og matminister Jon Georg Dale, helse- og omsorgsminister Bent Høie og fiskeriminister Per Sandberg være tilstede i Ålesund i løpet av disse dagene.

EU-besøk

Til seminaret om antibiotikaresistens 27. juni kommer også EU-kommissær for helse og matsikkerhet, Vytenis Andriukaitis og helsedirektør i Storbritannia, Sally Davis. Hun er tiltenkt en rolle i FN i arbeidet med antibiotikares.

- Det er et viktig signal at EU-kommisæren kommer til et ikke-EU land for å lære. Det viser at vi har gjort en del ting rett på det området, sier Dale til smp.no.

Fag og litt turisme

Programmet for sommermøtet er under planlegging, men det legges opp til at gjestene skal få oppleve både Atlanterhavsparken og båttur i en av fjordene.

- Det blir et ganske høyprofilert besøk med over 100 toppolitikere og personer fra embedsverk. I tillegg kommer ministerrådets administrasjon fra København, fagfolk og media fra inn- og utland.

- Vi skal ha fokus på viktige saker, men også benytte anledningen til å vise fram distriktet, sier Dale.

Han vil gi sine ministerkollegaer lokalt perspektiv på matproduksjon.

- Jeg tror det er smart at mange ser at våre forutsetninger for matproduksjon. Det er forskjell på Geiranger og flatbygda på østlandet. Ved å se fysisk gardbruk på Sunnmøre viser vi differensieringen i landbruket, noe vi har lykkes med i Norge. Et eksempel på samspillet mellom aktivt landbruk og turisme er faren for gjengroing, sier landbruks- og matministeren.

Antibiotikarestistens

Dagsorden for ministermøtet 28. juni er ikke avklart ennå, men antibiotikaresistens er et aktuelt tema som Jon Georg Dale har tatt opp til diskusjon i flere nordiske og internasjonale fora.

- Det handler om å produsere trygg mat som forbrukerne har tillit til. Da må vi blant annet hindre spredning av antibiotikaresistente bakterier.

Dagen før ministermøtet, altså tirsdag 27. juni, arrangeres det fire fagseminarer og en fiskerifaglig ekskursjon. De fire fagseminarene kommer til å omhandle antibiotikaresistens, jordbruk og klima, bruk av genetiske ressurser og bærekraftig skogbruk.

- Det blir et tett, men bra program. Jeg håper Sunnmøre viser seg fra sin vakreste side, sier Jon Georg Dale.

Reiselivet jubler

Reiselivssjef Geir Steinar Vik i Destinasjon Ålesund og Sunnmøre jubler over nyheten om minister-invasjon.

- Dette er en svært gledelig nyhet. Det er nettopp dette vi ønsker; Stolte sunnmøringer som tar med seg sine gjester hit for arrangementer. Vi har fasilitetene og spektakulær natur, sier Geir Steinar Vik.

Vik tror Nordisk ministerråds sommermøte vil gi Ålesund og Sunnmøre stor oppmerksomhet.

- Internasjnale medier vil følge sine ministere og vil gi oss viktig oppmerksomhet, sier reiselivssjefen.