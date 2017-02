Menn i 20-åra sloss og ble slått

Kun tre hendelser er registrert i politiets logg natt til søndag. Alle tre foregikk i Ålesund sentrum, og alle tre involverte menn i 20-åra.

Like etter klokka 0230 kontaktet en mann politiet og sa han var blitt utsatt for vold på et utested i Ålesund sentrum. Mannen var lettere skada, og saken ble anmeldt og vil bli etterforska.

En liten time senere braker to menn i 20-åra sammen i slåsskamp i sentrum. Poliiet tar seg av dem, og begge blir satt i arresten.

Nattten rundes av med at en mann i 20-åra blir tatt og anmeldt for urinering i sentrum.

- En veldig stille og rolig natt. Det ser ut som om folk har hatt fokus på å ha det morsomt i lag, i stedet for å lage bråk, sier operasjonsleder Tove Holst-Dyrnes.

Politiet i Sogn og Fjordane melder om noen trafikale ugjerninger natt til søndag.

- Ved rutinekontroll i Bryggja i Nordfjord blåste føraren av ein bil til promille. Vart tatt med inn til blodprøvetaking. Sak oppretta. I Stryn sentrum. Ein bilførar vart ilagt eit forelegg på kroner 5350 for brudd på skiltvedtektene (innkøyring forbudt), melder de to Twitter.