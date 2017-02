– Både bru og tunnel vil tåle flodbølge

– Svaret er nei, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Tautratunnelen er en del av planene for framtidig ferjefri E39. Den omstridte fjordkryssinga over Romsdalsfjorden er planlagt fra Vik i Vestnes kommune, via Natuneset i Midsund kommune til Julbøen i Molde.

Nå har en ekspertgruppe med fagfolk fra NTNU, NGU og vegvesenet vurdert om byggingen av tunnelen under Tautra, fra Vik til Nautneset, vil utløse et ras fra Opstadhornet.

– Konklusjonen er at det er utenkelig, for rystelsene fra byggingen blir for små, skriver vegvesenet.

Fagfolkene har også beregnet oppskyllingshøyden fra en flodbølge utløst av Opstadhornet

Tunnelåpning over oppskyllingshøyde

Skulle Opstadhornet rase ut i havet, vil det likevel være trygt å oppholde seg både på brua og i tunnelen, mener ekspertgruppa.

«Oppskyllingshøyden fra en flodbølge utløst av Opstadhornet ble beregnet når ilandføringssted for gassen til Ormen Lange ble vurdert. I Vik i Vestnes er tunnelåpningen derfor lagt ca. 30 meter over havet, og går unna en eventuell flodbølge beregnet ut fra et «worst case scenario». Ved Nautneset i Midsund er tunnelåpningen så høyt opp i lia at det ikke blir truet av en flodbølge», skriver vegvesenet.

Brua over Julsundet vil også tåle belastningen fra en flodbølge, står det videre.