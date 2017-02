Aker utbetaler rekordhøyt utbytte

Selskapets netto verdijusterte egenkapital økte fra 29,8 til 34,3 milliarder kroner fra tredje til fjerde kvartal. Per aksje steg den verdijusterte egenkapitalen fra 401 til 462 kroner. Ifølge kvartalsrapporten vil selskapet utbetale 16 kroner per aksje for fjerde kvartal, eller om lag 1,2 milliarder kroner.

Hovedaksjonær Kjell Inge Røkke og hans familie kan innkassere rundt 800 millioner kroner, skriver Dagens Næringsliv.

– Aker fortsatte en positiv utvikling i fjerde kvartal ved å øke vår netto verdijusterte egenkapital med 15 prosent, mens aksjekursen økte 17 prosent. Kvartalet avslutter et år i endring for Aker. Vi avsluttet 2016 med en mer fokusert og kontantgenererende portefølje enn Aker har hatt noen gang tidligere som et industrielt investeringsselskap, sier Akers toppsjef Øyvind Eriksen.

Kvartalsresultatet viser for øvrig et resultat før skatt på minus 1,6 milliarder kroner. Driftsresultatet svekket seg med rundt 900 millioner til en snau halvmilliard, mens driftsinntektene falt med snaue tre milliarder kroner.