Truet med å drepe politimann

Sunnmøre tingrett har dømt en sunnmøring til fengsel i 18 dager etter en trusselepisode på søre Sunnmøre i slutten av 2015.

Ifølge dommen skal en politipatrulje ha oppsøkt mannen hjemme seint en lørdags kveld. Politiet hadde da forsøkt å få tak i mannen for å gjennomføre en DNA-test i lengre tid.

DNA-testen ble gjennomført selv om mannen klart og tydelig uttrykte at han ikke likte situasjonen.

Tre dager seinere sendte han tekstmeldinger til en mann, der han truet en politibetjent og hans mor på livet.

- Veit ikke ken han e, men he han noke i mot mej =DREPT!!!!!, skrev han blant annet.

Gjentok truslene

Senere samme kveld oppsøkte mannen en taxisentral og gjentok drapstruslene mot politibetjenten. Den berusede mannen ble kjørt hjem og politiet varslet.

Nå må han sone 18 dager i fengsel og betale 2.000 kroner i saksomkostninger.

- Det anses straffeskjerpende at truslene både ble fremsatt pr. tekstmelding og muntlig. Det er forståelig at det var ubehagelig å bli oppsøkt av politiet på dette tidspunktet av døgnet for at det skulle tas en DNA test, men retten kan ikke se at dette skal vektlegges i formildende retning for tiltalte, heter det i dommen.