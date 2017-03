– Stad er naturens Mexico-mur

Han er naturlig nok godt fornøyd med dagens nyhet om at Stad skipstunnel skal bygges. Han forklarer hvorfor dette prosjektet har stor betydning for oppdrettsnæringen.

– På Nordvestlandet er det slik at Stadhavet er området hvor brønnbåter og andre fartøy tilknyttet opprettsnæringen blir tvunget ut i åpent hav. Både nord om Stad og sør om Stad kan man bevege seg innomskjærs. Det er naturens Mexico-mur, der man blir tvunget ut i utfordrende farvann. Brønnbåter er stive og tunge og ruller mye i tung sjø. De er ekstra utsatt når det er krevende vær, sier Bradley.

For oppdrettsnæringen handler det om logistikk og hensyn til folk og fisk. Og Ringvirkningene av stans ved Stad kan spre seg videre.

– Det kan oppstå en kjedereaksjon. Det handler om regularitet og å skape trygghet for kundene. Når fisken ikke kommer til slakteriet blir ansatte uten arbeid, trailerne som står klar bak kjølelageret for å kjøre nedover i Europa blir stående og flykapastitet til Asia forblir uutnytta, forteller Bradley.

I tillegg til bedre hverdag for staute sjøfolk og Rosteins ti millioner laksepassasjerer som årlig passerer Stad, vil tunnelen gi veldig mange andre effekter.

– Både på nasjonalt og regionalt plan er det en stor satsing på havrommet. Realisering av skipstunnelen er visjonært og som topping av kaken. Det vil gi et bedre offentlig transporttilbud for regionen vår, og det tilrettelegger at de som er aktører og de som skal bli aktører vil få en skikkelig hovedferdselsåre langs kysten. Man får fjernet en stor barriere. Dette er en politisk manifestasjon av satsinga på havrommet, sier Bradley.