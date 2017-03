Forsamlingshus tapt i brann

– Bygget ble meldt tapt like før midnatt, sier Nils Bjerknes ved Møre og Romsdal 110-sentral.

Allerede klokka 22.54 var det full overtenning i forsamlingshuset i Myrvåg, som begynte å brenne fredag kveld. Forsamlingshuset leies av den kristne forsamlingen The Rock.

Tidlig ble det meldt at ingen personer befant seg inne i bygget.

– Huset er overtent, så nå er fokuset å få en kontrollert nedbrenning, sa operasjonsleder John Bratland i politiet til smp.no like før midnatt.

Ikke før i 03-tiden ble det begynt med opprydning på stedet, og de siste brannmannskapene reiste hjem like før klokka 06.30.

Skal ha krimtekniske undersøkelser

Operasjonsleder Per Åge Ferstad hos politiet forteller lørdag morgen at en patrulje reiser til stedet for å få et overblikk.

– Så vil det bli kriminaltekniske undersøkelser enten i dag eller i morgen. Området er sperret av, forteller Ferstad.

Det er høy temperatur og gasser som gjør at det kan ta litt tid før etterforskningen starter.

Brannen ble meldt inn klokka 21.56. Da nødetatene kom til stedet var det tjukk røyk, men etter hvert kom det også flammer ut fra mønet.

– Loftet virker overtent og det kommer tidvis flammer fra mønet, opplyste politiet ved 22.30-tiden.

Uklar årsak

Mannskaper fra Mørenett rykket også ut, og koblet fra strøm i bygget.

– De var bekymret for en høyspentledning like over bygget, men befalet mente å ha kontroll på det, sier Bjerknes lørdag morgen.

Foreløpig er det for tidlig å si hva som er årsaken til brannen.

Brannmannskaper fra både Herøy, Ulstein og Hareid jobbet iherdig med å få slukket brannen. Til slutt måtte de sørge for en kontrollert nedbrenning.

110-operatør Arnfinn Klausen fortalte til smp.no at det ikke var fare for at brannen spredde seg til andre bygninger.

Naboer bedt om å lukke vinduer

Like etter klokka 23.00 fredag kveld ble naboer bedt om å holde vinduer lukket på grunn av mye røyk.