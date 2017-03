Han er ny ÅKE-sjef

Det melder styret i en pressemelding. Helland kommer fra jobben som avdelingsleder for Rambøll sitt kontor i Ålesund. Før dette, var han distriktsleder for Peab Eiendomsutvikling AS.

Styret for eiendomsforetaktet peker på Hellands tekniske og kommersielle forståelse, erfaring fra både rådgivervirksomhet, entreprenørbransjen og eiendomsutvikling. Styret peker også på hans erfaring og forståelse for omstilling og teamarbeid.

Helland tar over etter Ole Andreas Søvik som var ÅKE-leder i rundt ett år. Søvik er nå tilbake i gamlejobben som plan- og bygningssjef i Ålesund kommune.