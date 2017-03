En av dem som sperret øynene og ørene opp, og fant fram kamera, var Per Holm som bor på Vatne.

– Helikoptrene lagde bra med lyd, så jeg hadde god tid til å finne frem kamera, fortelller Holm.

Han observerte helikoptrene rundt klokka halv tolv søndag formiddag.

– Hva tenkte du da du så dem?

– Jeg lurte på om det var russerne som kom, ler Per Holm, men legger til:

– Nei da, jeg bare tøyser. Men jeg ble nysgjerrig på hva det kunne være. Å se tre slike store militærhelikoptre fly over himmelen er jo ikke akkurat noe dagligdags syn.

Øvelse

Da smp.no ringer Forsvaret får vi en forklaring på synet, som flere har tipset om.

– Det folk har sett er tre britiske transporthelikoptre som frakter forsvarspersonell hjem til England etter at de har deltatt på øvelsen Clockwork i Bardufoss, sier major Elisabeth Eikeland, talskvinne ved Forsvarets operative hovedkvarter.

Hun forteller at helikoptrene er av typen Boeing CH-47 Chinook. Hver helikopter kan frakte 55 soldater eller annen last.

– Helikoptrene fløy fra Bardufoss til Værnes i går. I dag går turen til Aalborg før de setter snuten hjem mot England.

Norge vertsnasjon

Clockwork er en årlig vinterøvelse for det britiske forsvaret som Norge har vært vertsnasjon for i over 35 år.

– Den går ut på at man skal lære å beherske stridsferdigheter i vinterklima. Da vil britene til Nord-Norge for å oppleve arktisk vinter, sier Eikeland, og legger til:

– Vi har et godt samarbeid med britene. Også vi drar positive veksler på denne øvelsen og samarbeidet med britene for øvrig.