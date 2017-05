- Jeg gir meg ikke på tørre møkka

- Da jeg stod her i fjor ga jeg dere et løfte. Jeg skal ikke gi meg på tørre møkka. I dag har vi den strengeste innvandringspolitikken Norge noen gang har hatt.

Slik startet Listhaug sin tale til landsmøte. Og tonen var satt.

- Jeg skal gi dere et nytt løfte. Vi skal aldri få svenske tilstander i Norge. Derfor skal Frp vinne valget, var beskjeden fra Listhaug.

Listhaug vil ha flere asylsøkere i lukkede mottak Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) vil utvide bruken av lukkede mottak dersom regjeringen får forsette etter valget.

På et tidspunktet der tilstrømmingen av nye asylsøkere til Norge er på rekordlave nivåer, peker Listhaug på framtidige farer. Hun spår en fllom av migranter fra Afrika mot Europa i årene som kommer.

- Nå jeg sitter hjemme i ammetåka reflekterer jeg over framtida. Europa er under press og det kommer til å øke. Afrika vil vokse med 500 miillioner mennesker de nærmeste 10-20 årene. Mange lever et liv preget av fattigdom og desperasjon. De ønsker seg et bedre liv. De vil til Europa og det er ikke mulig, er spådommen til Listhaug.

Hun mener Sverige er skrekkeksemplet på en feilslått innvandringspolitikk.

Listhaug stemmer for obligatorisk skolegudstjeneste Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) sier hun vil stemme for obligatorisk skolegudstjeneste for alle skoler, ifølge Dagbladet.

- Folk lever på siden av samfunnet. 80 prosent av svenske politifolk vil slutte i jobben. Sverige er et skrekkens eksempel når en fører en hodeløs innvandringspolitikk og feier alle problem under teppet år etter år, sier Listhaug.

Som også tilskriver fattigdom blant barn en konsekvens av innvandringspolitikken.

- Økningen i fattigdomen er i stor grad på grunn av innvandring. Halvparten av fattige barn lever i innvandrerfamiler. Vil en begrense fattigdom må vi begrense innvandringen, mener Listahug.

Hun mener også at folk som gi utrrykk for at de hater Norge bør lever inn passet.

- Mange er redde. Vi ser oppslag om ekstratiltak politiet gjør i forbindelse med 17. mai. En lastebil er ikke lenger bare en lastebil, det er blitt drapsvåpen. Vi ser at personer som er fødd og oppvokst i Norge hater landet vårt og det vi står for.

- Min melding til dem er, hater du landet, lever passet og kom deg ut av Norge, var beskjeden fra Listhaug som fikk Frp-landsmøtet til å reise seg i stående applaus.