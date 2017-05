Her kjem eit av dei største solcelleanlegga i fylket

– Eg veit at det er eit av dei største solcelleanlegga i Møre og Romsdal. Eg trur det er det største, seier driftsleiar i Statsbygg, Frank Lande, til hivolda.no.

Lande fortel til hivolda.no at all straumen som vert produsert skal nyttast i Berte Kanutte-huset, og at det nye anlegget vil dekkje opp mot ti prosent av energiforbruket i huset.

Ønskt av departementet

Ifølgje driftsleiaren har det vore eit sterkt ønske frå Kommunal- og moderniseringsdepartemenet om å få til slike anlegg som no er i ferd med å kome på plass ved Høgskulen i Volda.

– Statsbygg er opptekne av grøne avtalar og fornybar energi. Vi har store flater på bygga våre rundt om i landet, og vil på denne måten utnytte det. Berte Kanutte-huset blir eit av dei første bygga som Statsbygg eig med solcellepanel på taket, seier Lande.

(Saka held fram under bildet)