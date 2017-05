Omfattende hærverk på Storholmen

– Friluftsrådet har laget til et fint klosett her som alle båtfolk kan bruke. Det er ramponert. I tillegg er vegger smadret, dører revet av og brent på bål, vinduer er knust og benker er oppbrent. Det ligger knuste flasker strødd utover, sukker Knut Dybvik etter at han kom til Storholmen i Sula søndag morgen.

En frivillig ryddegjeng har stått på i timevis og plukket sekk på sekk med søppel. Dybvik mener det er snakk om ungdommer, og samme gjeng som tidligere har hatt fester på Storholmen.

– Hvor er foreldrene, spør han.

Det var NRK Møre og Romsdal som omtalte saka først.

En port som skal hindre at dyr går ned på flytebrygga er knust for andre gang.

– Det er bare 12 timer siden vi satte opp en ny port. Det så ut som Beirut her nede da vi kom, sier Dybvik.

– Kontaktet politiet

Dybvik sier de var i kontakt med politiet lørdag kveld, men fikk til svar at de ikke hadde ressurser til å ta ut politibåten til holmen.

– Jeg lurer på hva de skal med politibåt hvis de ikke har ressurser til å bruke den, sier Dybvik.

Politiet svarer

– Meldingen som kom inn til politiet i går kveld gikk på at det var samlet mange ungdommer på holmen, og at sist gang det skjedde så ble det utført hærverk. Det ble ikke sagt noe om hærverk i går, og vi skulle få beskjed om så hadde skjedd denne gangen også, sier operasjonsleder Tor Andre Gram Franck til smp.no.

Politiet fikk altså lørdag kun melding om at mange ungdommer var samlet på holmen.

Operasjonslederen understreker at politiet vil etterforske saka om det kommer inn en anmeldelse.

Vil anmelde

Dybvik synes det er merkelig at ikke noe skal få være i fred når Friluftsrådet legger opp til en naturperle.

– Vi er bare privatfolk som har dyr her borte. Friluftsrådet driver holmen og må eventuelt gå til anmeldelse, sier han.

– Jeg er helt sjokkert. Dette kommer til å få etterspill og det vil bli politianmeldt, sier daglig leder May Britt Haukås i Sunnmøre Friluftsråd til NRK.

Friluftsrådet opplyser at det er gjort hærverk for store verdier. Området er statlig sikret og vedlikeholdt med offentlige midler.