Kolvikbakken best i elsikkerhet

- Dette var en kjekk dag på jobben – det er ikke hver dag det er så høy stemning i klassene vi besøker, sier DLE-ansvarlig i Mørenett, Hans Magne Muren.

Han kom innom klasse 9D ved Kolvikbakken ungdomsskole med en gladnyhet; de hadde vunnet årets elkonkurranse og stakk av med en premie på hele 15.000 kroner.

- Eltilsynet gjennomfører årlig opplæring i elsikkerhet blant alle 9. klassene i landet. I Mørenett sitt området innebar dette i år opplæring av 1.200 elever fordelt på 37 klasser, forteller han.

Jevnt i toppen

I forbindelse med opplæringen fikk skoleklassene tilbud om å delta i en quiz. Målsettingen var å motivere til økt kunnskap om elsikkerhet blant ungdommene, og bidra til videre læring.

- Hele 25 av 9. klassene i regionen ble med i konkurransen, og det var hard kamp om seieren. Både klasse 9D ved Kolvikbakken ungdomsskole, 9D ved Spjelkavik ungdomsskole og 9A ved Ulstein ungdomsskole oppnådde 47 av 50 rette. Vinneren måtte dermed kåres etter trekking, forklarer Muren.

Premien på 15.000 kroner skal gå til noe hele klassen har glede av, og det er opptil elevene hva de ønsker å bruke pengene på.

50% av alle branner skyldes elektronikk

Eltilsynet sin motivasjon for å gjennomføre en slik konkurranse er å gi ungdommene økt kompetanse om elsikkerhet slik at ulykker og branner relatert til strøm og elektriske artikler kan unngås.

- 50% av alle branner i Norge er relatert til elektriske komponenter og feil bruk av elektrisk utstyr. Dette er skremmende tall. Derfor er det viktig å spre kunnskap, og da kanskje spesielt til ungdommen. De elevene vi har hatt undervisning med i år vet nå for eksempel at lading av mobil eller PC i senga er farlig. Bare det kan vise seg å være viktig kunnskap for å forebygge brann hjemme, sier Muren.