Volda holdt unna for Rollon-presset

Det ble spilt tre kamper i lokal 4. divisjon for menn fredag, og for spenningen i toppen var det kanskje bra at Volda slo Rollon på bortebane.

Volda vant 3-2, etter å ha ledet 3-0 til det gjensto 20 minutter. Men da satte Rollon inn en formidabel sluttspurt, og reduserte to ganger. Og Volda levde virkelig farlig mot slutten, og kunne fort ha klart 3-3. Som ble resultatet i forrige Rollon-kamp, borte mot SIF.

Nå har Volda 13 poeng, og er to poeng bak tabell-leder Hødd 2. Mens Rollon, som i likhet med Volda spilte i 3. divisjon i fjor, slett ikke har fått den seriestarten man håpet på. Rollon står med sine fem poeng. For Volda scoret Rasmus Aarflot, Tobias Evebø og Eirik Schöning, mens Lage Haadem og Jonas Nordal reduserte for Rollon. Som ikke hadde med John Arne Riise i denne kampen.

Bergsøy vant 3-0

Bergsøy vant tilsynelatende komfortabelt 3-0 på Godøy, etter mål av Franjo Tepuric (to, ett straffe) og Sander Ulfstein. Men Godøy følte nok at de burde fått lønn for strevet i form av et par scoringer de også, for Godøy hadde flere kjempesjanser som de sløste bort. Nevnes må også at Bergsøy-keeper Petter Aasen sto veldig godt.

Ingen seire

I Uggedalen endte kampen Norborg-SIF uavgjort 2-2. Ingen av disse lagene har vunnet en eneste kamp til nå! SIF har kun tapt én kamp, det var åpningskampen borte mot Volda (0-1). Så har det kommet fire strake uavgjorte, og det gir ikke stor uttelling i form av poeng.

SIF hadde nok fortjent å vinne mot Norborg, men måtte slite for å få 2-2 da Norborg gikk opp til 2-1 tidlig etter pause. Men måltyven Nils Ottar Sandø satte inn 2-2 etter 82 minutter, hans første mål etter comebacket. Også Sondre Kjølsøy scoret for SIF, mens Nikolas Fjørtoft og Matias Vatneødegård scoret for Norborg. Kampen var preget av en sterk vind på tvers av banen.

Tabell 4. divisjon