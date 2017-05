Meldt for manglande sikring av barn i bilen

Det har vore bilbeltekontroll i regi av Statens vegvesen i Sandane og Nordfjordeid onsdag.

Og: Under kontrollen var det to køyretøy som hadde skriftlege manglar. Vidare vart ein sjåfør meldt til politiet for manglande sikring av barn under 15 år i bilen. Det vart også skrive ut seks gebyr for manglande bruk av bilbelte og eitt for bruk av piggdekk.