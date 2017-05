– Sammen mot kreft

– Dette er et stort og felles krafttak mot kreft som rammer så mange av oss. Jeg mistet blant annet min gode venninne, Katrin Kobbevik, med kreft for ikke så lenge siden, forteller initiativtager Maria Jenset Solevåg.

Med seg på krafttaket hadde hun fått John Arne Riise og Øyvind Vebenstad, FAU ved skolen, forretninger og handelsstanden - samt MGP-juniorvinnerne Anna og Vilde, for å nevne noen. Og senere i kveld er det konsert med Sigvart Dagsland.

– Folk hygger seg og er sammen. Det er veldig bra. Folk har stilt opp og dette er noe som samler bygda, sier Solevåg.

Riise personlig berørt

John Arne Riise takket raskt ja til å stille som konferansier, fortalte han fra scenen. Og med seg skulle han i grunn ha Bjørn Helge Riise, men han hadde glemt at det var en tippeligakamp i veien, og måtte melde avbud. Men som god reserve var Øyvind Vebenstad klar.

– Jeg mista selv min far med kreft da jeg var 18 år, og rakk akkurat heim fra Monaco i hui og hast slik at jeg fikk tatt et siste farvel. Kreft berører mange, men livet må gå videre, og det er en stor ære for meg å kunne være med på dette, sa den tidligere Liverpool-stjernen.

I kveld fortsetter happeningen i Solevågshallen med Sigvart Dagsland-konsert, der det fremdeles er billetter å få tak i.