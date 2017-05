Våknet til at en fremmed mann lå på gulvet ved siden av senga

Mannen, som er i midten av 20-årene, ble pågrepet av politiet hjemme hos seg selv søndag morgen og skal avhøres i løpet av dagen.

Han er mistenkt for tjuveri fra en bolig i løpet av natta, og for å ha tatt seg inn i en annen bolig på Nordlandet i Kristiansund, skriver Tidens Krav.

Politiet fikk først en telefon fra en kvinne som fortalte at hun hadde våknet av at en mann var inne i leiligheten hennes. Fra denne leiligheten skal mannen også ha tatt penger.

Da politiet kom til stedet var mannen borte. Seinere på natta ringte en mann fra samme område til politiet.

– En mann ringte og fortalte at han hadde våknet av at det lå en fremmed mann ved senga hans. Da han spurte hva mannen gjorde der, fikk han til svar at han hadde gått feil, sier operasjonsleder Rolf Anders Korstad i politiet til Tidens Krav .

Mannen ble sporet opp takket være beskrivelser fra naboer.

– Beskrivelsen stemte godt. Mannen som mistenkes, er en god kjenning av politiet, sier operasjonslederen.