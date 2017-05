– En prosess som kan bli til noe

Det vil si, Ante Giskeødegård kommer i så fall ikke til å ta over restaurantlokalene alene.

– Om det i det hele tatt blir noe blir det sammen med Lars. Og sikkert noen til, sier Ante.

Med Lars mener han Lars Berg Giskeødegård. De to søskenbarna står sammen om en rekke selskap som mange tror at samles under paraplyen Momentium.

– Det er ikke riktig at Momentium er en paraply for alt. Momentium driver kun med festivaler og konserter. Så har vi en rekke selskaper som driver med andre ting, sier Ante.

I tillegg til Momentium er Ante og Lars delvis eiere av Øygardshallen og Ocean Sound Recordings på Giske, samt Terminalen og Molo Brew på Sørsida. Sistnevnte åpner dørene til sommeren.

Kanskje, kanskje

Nå kan det altså se ut til at de ivrige gründerne, som har slått seg opp på konserter, uteliv og underholdning, også etablerer seg like ved Brosundet. Ante er forsiktig med å slå fast noe som helst, men sier:

– Vi er i en prosess som kanskje kan ende med en avtale som kanskje gir oss mulighet til å gjøre noe der Bocca ligger i dag.

– Hva mener du med "gjøre noe"?

– Det er altfor tidlig å si.

– Men det blir noe innen musikk, uteliv eller underholdning?

– Kanskje noe i det segmentet, ja, sier Ante, som nok en gang understreker at det overhodet ikke er sikkert at han og Lars skal gjøre noe i lokalene i det hele tatt.

Det lyktes ikke Sunnmørsposten å komme i kontakt med eierne av Bocca for en kommentar mandag kveld. Bocca drives under selskapet Restaurantdrift Ålesund AS.