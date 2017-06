Folkefest for Havyard-båten Steigen

Den tredje Havyard-båten til Norsk Fisketransport blei markert med folkefest og utekonsert i Steigen i Nordland, skriver Havyard Group i en pressemelding.

Regiondirektør i Cermaq, Snorre Jonassen, som har kontrahert båten, sa under dåpen at Norsk Fisketransport vant kontrakten fordi det er optimalt med sylindriske tanker, fordi Steigen kan gå med helt lukka system og fordi Cermaq med Steigen har fått et nytt og miljøvennlig verktøy i kampen mot lakselusa, står det i pressemeldinga.

Steigen kom til Havyard Ship Technology i januar. Deretter tok det 19 uker å utruste båten. I innspurten var 220 personer i sving samtidig på Havyard Ship Technology i Leirvik for å få gjennomført utrustningen, som vanligvis tar rundt 30 uker, skriver Havyard i pressemeldinga.

Konsernsjef Geir Johan Bakke skryter av samarbeidet med Norsk Fisketransport.

– Vi designer, utruster og fyller med utstyr, og har dratt nytte av flere forretningsområder i et samspill som gir en brønnbåt som vil gi både rederi og laksen det aller beste, sier Bakke i pressemeldinga.

MMC First Process har levert fiskehåndteringssystemet om bord. Steigen har et totalt tankvolum på 3200 kubikk og vil kunne laste cirka 640 tonn slaktefisk.

Steigen er et Havyard 587-design, 85 meter lang, 19,6 meter bred og har utstyr for avsiling av sjøvann under lasting av fisken til ferskvannsbehandling, utstyr til sortering og telling av fisk og RSW-system for kjøling, skriver Havyard i pressemeldinga.

Cermaq Norway har inngått en fem-årig kontrakt på nybygget og båten er alt i kommet arbeid.