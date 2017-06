To biler og et vogntog kolliderte:

Slapp fra tunnelulykke med lettere skader

Alle nødetater rykket ved 14-tiden ut til en trafikkulykke i Kvalnestunnelen i Ulstein kommune. To personbiler og et vogntog var involvert. To personer ble fraktet til sjukehus, og begge slapp fra hendelsen med lettere skader.

– Det er tre kjøretøy involvert og det er personskade. En person er fastklemt, opplyste 110-sentralen klokka 14.17. Politiet meldte at det var snakk om to personbiler og et vogntog. – Flere personer er skadet, opplyste politiet klokka 14.20. Omkjøring Fylkesveg 61 er stengt mens redningsarbeidet pågår. – Trafikken står stille på begge sider av tunnelen. Det blir omkjøring for mindre kjøretøy rundt tunnelen. Større kjøretøy må kjøre E39 via Festøy. Klokka 14.36 meldes det at den fastklemte personen er frigjort. – Et ambulansehelikopter har vært på stedet, opplyser operasjonssentralen til smp.no klokka 15. To personer fraktet til sjukehus Fungerende operasjonsleder Jens Dahl sier til smp.no at to personer er fraktet til Ålesund sjukehus. Statens vegvesen sin ulykkesgruppe er på vei til stedet. Dette fordi ulykka involverer et stort kjøretøy og tunnel, forteller Dahl til smp.no. Helse Møre og Romsdal opplyser klokka 16.13 at ei kvinne i 50-årene og en kvinne i 20-årene har fått lettere skader. Tilstanden til begge er stabil. Mer å lese på Sunnmørsposten: