Sting: – Jeg gleder meg mye

Det er ventet ca. 12.000 tilskuere under kveldens Sting-konsert på Color Line stadion i Ålesund. Litt før klokka 17 ankom hovedpersonen selv for lydprøver.

– Jeg gleder meg veldig mye, sa Sting til Sunnmørsposten på vei inn på stadion.

Han ankom stadion i en stor Mercedes med alle musikerne og støtteapparatet på slep.

Slik blir været under Sting-konserten

Mange er opptatt av hvordan været blir under konserten.

Og, kan Anne Solveig Andersen, vakthavende meteorolog ved ved Meteorologisk institutt bekrefte: Det er store sjanser for at været under arrangementet blir som i ei verselinje nettopp i ei Sting-låt, om enn ørlite moderert: Fra «On and on the rain will fall» i refrenget på Fragile til «On and off».

- Det ligger an til en kombinasjon av oppholdsvær og byger, uten at jeg tør meg inn på akkurat når det drypper minst eller mest, ler Andersen, etter at vi har sunget den nevnte strofa.

– Og det blir også litt vind. Trolig fra vest og med karakter frisk bris, legger hun til.

Og dett var dett, de do do do, de da da da.

Ifølge yr.no ventes det rundt 10 grader i Ålesund tirsdag kveld. Videre 0 - 0,1 millimeter nedbør fra klokka 18 - 19 og det samme fra 19 - 20. Fra klokka 20 - 21 er varselet videre 0 - 0,5 millimeter, mens det fra klokka 21 og heilt fram til midnatt ventes et sted fra 0 til en drøy millimeter nedbør i timen.

