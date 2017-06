77 folkevalgte skal styre nye Ålesund

Både Ørskog og Ålesund har vedtatt at de mener det holder med 65 medlemmer i kommunestyret for den nye storkommunen. I debatten i Ålesund i mai ble det likevel signalisert at dette var en sak som ikke skulle stikke kjepper i hjula for den nye kommunen. Kirsti Dale (uavh.) satte onsdag på nytt fram forslag om 77 representanter. Da fikk forslaget flertall mot stemmene til Frp-gruppa, to fra Arbeiderpartiet og gruppelederen for Ålesundlista.

Flertall i Ørskog også

Også Ørskog kommunestyre stilte med et tidligere vedtak på 65 representanter, men på møtet på NMK onsdag, fremmet ordfører Knut Harstad forslag om 77. Forslaget fikk flertall mot Frp- og Senterpartigruppa og én representant fra Høyre. Møtene i Haram, Skodje og Sandøy endte med enstemmige vedtak om 77 representanter.

Kongen slapp

Dersom det ikke hadde blitt et klart flertall i denne saken, hadde den gått til Kongen i statsråd.

- Dette synes jeg ikker vi skal plage Hans Majestet med, mente Anders Oskarson som representerer Høyre i Ålesund bystyre. Og etter at de fem kommunestyrene på rekke og rad gikk for 77, slipper kongen å ta den avgjørelsen.

Det var også fem enstemmige kommunestyrer som vedtok at den nye kommunen skal hete Ålesund.