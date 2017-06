Kjørte flyttelass i amfetaminrus

En mann i 30-åra som er bosatt i Romsdal er i Sunnmøre tingrett dømt til 18 dagers betinga fengsel, 10.000 kroner i bot og tap av førerretten i ett år, for å ha kjørt bil selv om han var påvirka av narkotika.

Ruskjøringa fant sted i Ålesund en kveld i januar i år, og under rettsmøtet forklarte mannen at han rusa seg på amfetamin natta før. Videre fortalte han at han hadde kjørt anslagsvis 5 – 10 kilometer med flyttelasset til en kompis i bilen, da politiet stoppa han på innfartsvegen.

Retten legger til grunn at det er bevist utover rimelig tvil at mannen var påvirka tilsvarende en promille på 0,5 under kjøringa.

- Etter rettens syn moderat og helt på grensa til en rein bøtereaksjon, heter det i dommen.

Det har vært skjerpende for straffa at mannen hadde passasjer i bilen. Motsatt har det virka formildende at han har avgitt en uforbeholden tilståelse.

Med betinga fengsel slipper mannen å sone dersom han holder seg unna nye lovbrudd de to neste åra. Det stilles imidlertid krav om full ny førerprøve for gjenerverv av føreretten.

Det at mannen fikk førerkortet beslaglagt etter ruskjøringa har alt fått konsekvenser for han: Under rettsmøtet fortalte han at han blei oppsagt fra jobben fordi han ikke lenger hadde lappen.