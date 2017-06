Bruce Springsteen får Bjørnsonprisen

Litteraturnett.no melder i dag at Bruce Springsteen har fått tildelt Bjørnsonsprisen for 2017 .

– Bruce Springsteen er en utøver som deler Bjørnstjerne Bjørnsons tro på at en kunstner skal bruke sin posisjon til å forsvare dem som trenger det, påpeke urettferdighet og oppmuntre når det er mulig, sier president for Bjørnstjerne Bjørnson-Akademiet, Kristenn Einarsson.

Rodde til Springsteen-konsert

Kritisk til Trump

Tidligere i år uttalte Springtsteen seg i sterkt kritisk ordelag om valget av Donald Trump som president og lovet at han skulle fortsette å observere, rapportere og informere om hva som skjedde i det amerikanske samfunnet. - Slik vi har gjort i over 40 år, uttalte han om seg selv og musikerne sine.

Tidligere vinner Edward Snowden

Blant tidligere vinnere av Bjørnsonprisen er Edward Snowden, forfatterne Yasar Kemal og Adonis og den norske journalisten Kristin Solberg. Prisen deles ut i Molde under Bjørnsonfestivalen, som i år går av stabelen i dagene 6. til 10. september.

Det er vanlig at prisutdeleren selv kommer for å motta prisen. Unntaket var Edward Snowden som i fjor ikke tok sjansen på å komme av frykt for at norske myndigheter ville utlevere ham.

Susann fra Valderøy danset med Bruce Springsteen

Kommer Bruce?

Nå spekuleres det i om Bruce Springsteen vil ta turen til Molde for å ta i mot prisen når den utdeles under festivalen.

Av kjente navn som allerede er bekreftet til festivalen finner i Moddi, Linn Ullmann, Vigdis Hjorth, Linnéa Myhre og Eirik Poppe.