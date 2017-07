Flere personer i arresten, men i alt et flott arrangement

Politiet melder om flere hendelser i forbindelse med fyll og bråk lørdag kveld og natt til søndag.

I Ålesund ble åtte personer bortvist fra sentrum grunnet dette. En ble også anmeldt for ordensforstyrrelse, mens en annen ble anmeldt for offentlig urinering.

En annen beruset mann ble også fjernet fra sentrum etter at han gjorde et forsøk på å komme seg inn til ukjente. Vedkommende ble sendt i retning sitt eget hjem.

En del innringinger

John Bratland ved Operasjonssentralen forteller at de i løpet av kvelden og natta mottok en del innringinger i forbindelse med Sommerfesten på Giske, uten at han kan si noe om hvor mange det er snakk om og hva de konkrete hendelsene gjaldt.

– Generelt sett har det dreid seg om ordensforstyrrelser. Mye beruselse og bortvisninger. Noen havnet også i arresten på grunn av dette, opplyser Bratland og sikter til fire personer som havnet i arresten etter fyll og bråk på Sommerfesten.

Gikk veldig bra

Likevel vil Bratland kalle arrangementet for uproblematisk.

– Jeg vet hver fall at det på dagen i går gikk veldig greit der ute. Min oppfatning er at det gikk uproblematisk for seg, og jeg har ingen opplysninger som sier noe annet. Verken i forhold til trafikk eller folkemengden. Jeg tror det gikk veldig bra, sier Bratland og legger til at oppfatningen varierer etter forventningene.

– Man må regne med noen berusede folk og ordensforstyrrelser på et slikt arrangement. Så spørs det jo hvor mye bråk folk hadde forventet, sier han.

Flere kontroller

Politiet rapporterer også om flere promillekontroller søndag morgen.

I Klokkersundet ble 15 førere kontrollert, og ingen fikk reaksjoner.

På Lerstad fikk ingen av de 22 kontrollerte reaksjoner.

På Ellingsøy ble 60 kontrollert, og heller ikke her ble det reaksjoner.