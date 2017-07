Medi 3 kjøper klinikk

Det melder selskapet i en pressemelding. Dermed blir Medi 3 en av Norges ledende aktører innen privat dagkirurgi, opplyses det.

Administrerende direktør Jan-Terje Teige sier at dette er første steg til å bli en nasjonal aktør.

– Vi styrker oss særlig innen ortopedisk dagkirurgi og gastroenterologi, sier Teige.

Han tror private helseaktører vil få en større og viktigere rolle når det gjelder fremtidens helseutfordringer, samt rask og profesjonell behandling.

Teige mener det er utviklingsmuligheter sammen med Ringvoll Klinikken. Sentrale nøkkelpersoner blir med videre når Medi3 kjøper 86,8 prosent av aksjene deres.

Resten eies av Heidi Solvang og Trygve Kase gjennom selskapet Kase Holding AS. Disse to vil fortsette som daglig leder og ortoped.

Både Medi 3 og Ringvoll Klinikken har avtaler med regionale helseforetak.

– Det har vært viktig for oss å finne sammen med en økonomisk solid aktør. Dette for at vi skal kunne bygge videre på våre grunntanker om kvalitet, og utvikle pasientgrunnlaget og tilbudet til befolkningen både i Østfold og Oslo. Med denne avtalen står vi bedre rustet til å konkurrere om anbud i helsesektoren, samt tilby et bredere behandlingstilbud, sier daglig leder i Ringvoll Klinikken, Heidi Solvang, i pressemeldingen.

Overtakelsen skjedde 1. juli i år.