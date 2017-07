Fiskerstrand verft hedret jubilanter

Kjell Magne Hamre ble feiret for sine 40 år som ansatte i bedriften, mens Arne Egil Svarstad har vært ansatt i 35 år. Begge fikk nylig utdelt blomster fra administrerende direktør Magne Standal under en lunsj ved bedriften.

Fiskerstrand Verft har rundt 160 fast ansatte og de fleste går ut i ferie etter at verftet har levert flere nybygg den siste tiden (se annen sak, journ. anm.). Til forskjell fra flere andre i verftsindustrien, har Sula-bedriften for øyeblikket unngått permitteringer. Verftsdirektør Standal ser likevel gjerne at de får inn flere oppdrag.