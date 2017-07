Helseforetaket får millionkrav fra kommune

Molde kommune klaget Helse Møre og Romsdal inn for den nasjonale tvisteløsningsnemnda for helse- og omsorgssektoren.

Kommunene må betale et beløp for hvert døgn de ikke klarer å ta imot utskrivingsklare pasienter fra sjukehus.

En samhandlingsavtale mellom Helse Møre og Romsdal og kommunene i fylket ligger til grunn for dette.

Må følge med epikrise

Molde kommune var uenig i at de skulle betale for pasienter hvor det ikke fulgte med epikrise eller tilsvarende dokumentasjon fra sjukehuset. I 2016 fikk de epikrise bare i 21 prosent av tilfellene.

Nå har nemnda konkludert med at helseforetakene ikke kan kreve betaling for disse pasientene.

Det betyr at Molde kommune har krevd tilbakebetalt 2,5 - 3 millioner kroner fra helseforetaket i såkalte «dagbøter».

Fakta Epikrise er en standardrapport til henvisende lege etter et sykehusopphold eller etter undersøkelse ved en poliklinikk eller hos en privatpraktiserende legespesialist. Kilde: Wikipedia

– Tvisteløsningsnemnda kom til at kommunen etter avtalen ikke hadde plikt til å betale for utskrivningsklare pasienter som kommunen ikke overtok når det ikke forelå epikrise eller tilsvarende dokumentasjon på utskrivningstidspunktet, heter det i konklusjonen fra nemnda.

Helseforetaket erkjente overfor kommunen at manglende epikrise førte til avtalebrudd, men var ikke enig i at dette hadde konsekvenser for kommunenes betalingsplikt.

Gjelder alle kommuner i fylket

Siden samarbeidsavtalen mellom Helse Møre og Romsdal gjelder alle kommuner i fylket, kan også andre kommuner nå kreve tilbakebetalt «dagbøter» for pasienter hvor epikrise ikke har vært med på utskrivingstidspunktet.

Det er særlig bykommunene som har måttet betale en sum for pasienter de ikke har klart å ta imot.

Ålesund skal gå gjennom

– Vi har avventet hva nemnda skulle uttale i saken, og foreløpig har vi ikke satt i gang egen gjennomgang. Dette må vi gjøre etter ferien, sier kommunalsjef i Ålesund, Liv Stette til smp.no.

Hun vil ikke diskutere saken i detalj, fordi praksisen med utlevering av epikrise når pasienten skrives ut, kan være forskjellig fra sjukehus til sjukehus.

– Vi har ikke en sterk indikasjon om at problemet er like stort hos oss, men dette finner vi først ut etter at vi har gjort en gjennomgang, sier Stette.

Glade for medhold

– Den 29. mars oversendte Molde kommune en tvistesak til nasjonal tvisteløsningsnemd. Saken gjaldt uenighet mellom Molde kommune og Helse Møre og Romsdal HF om kommunens betalingsplikt. Molde kommune mente at betalingsplikten ikke var utløst dersom epikrise eller tilsvarende informasjon manglet ved utskrivningstidspunktet. Molde kommune er tilfreds med at tvistenemda deler kommunens syn. I sin konklusjon skriver tvistenemda at «dersom helseforetaket ikke gjør tilgjengelig epikrise eller tilsvarende legedokumentasjon ved utskrivning, har kommunen heller ikke plikt til å betale for eventuelle døgn pasienten blir værende på sykehuset», skriver Molde kommune i en pressemelding.