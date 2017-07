Basehopper mistenkt for å være ruset

( Rbnett ): Det er Åndalsnes avis som først omtaler saka. Onsdag meldte poilitiet via Twitter at en basehopper hadde landet i skogen etter at skjermen hans kun løste seg delvis ut. Mannen meldte selv fra til politiet om at han var uskadd, og at han tok seg ned fra skogen for egen maskin. Ambulanse dro likevel til stedet, og mannen ble undersøkt. Det ble da fattet mistanke om at mannen var ruspåvirket.

– Han fremsto som ruset da han kom ned, og ble undersøkt av ambulansepersonell. Da fattet de mistanke, og gjennomførte en ransakelse av bilen til vedkommende. Der ble det funnet rusmidler, forteller operasjonsleder ved Nordmøre og Romsdal politidistrikt, Øyvind Sund, til Rbnett. Mannen er en norsk statsborger i 30-årene, og er tilreisende fra et annet sted i landet. Politiet har opprettet straffesak mot basehopperen.

Åndalsnes avis har vært i kontakt med Tom Erik Heimen angående situasjonen, og han sier til avisa at han tar fullstendig avstand fra bruken av ulovlige rusmidler både i forbindelse med basehopping og ellers. Han skjønner ikke at noen kan ha behov for dette, siden man bør være hundre prosent skjerpa i en slik situasjon.

