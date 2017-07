Dette synet møtte badegjestene

Den plutselige sommervarmen har fått mange ut i sola og badeplassene er en populær oppholdsplass.

Men fredag morgen møtte flere badegjester et sørgelig syn ved Volsdalsberga.

- Det så ut som en svinesti. Ikke noe trivelig i det hele tatt, sier Tone K. Hansen som ringte Ålesund kommune straks hun så alt rotet ved Jentavika.

Ålesund kommune opplyser til smp.no at de vil ta affære umiddelbart.

Ifølge kommunen er det et kjent problem at folk setter fra seg søppel ved siden av dunkene om de er fulle. Det gjør etterlatenskapene fristende for blant annet fugler.