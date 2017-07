Nå flommer melka igjen

Etter at søtmelkproduksjonen i Ålesund har vært stengt i fire uker grunnet oppgradering av lageret, vil det fra mandag morgen strømme «Sunnmørsk» melk ut fra tapperiet igjen, opplyser Tine i en pressemelding.

Melken skal gjennom det nye lageret, klart til plukk og utkjøring i distriktet mandag morgen.

Øker produksjonen med fire millioner liter

En av årsakene til oppgraderingen er at konsummelkproduksjonen i Byrkjelo er vedtatt avviklet. Avviklingen på Byrkjelo betyr at Ålesund tar over ca. 200 kunder og øker produksjonen med ca. fire millioner liter melk i året. For å håndtere et større volum må lageret bygges om. Meieriet på Byrkjelo skal ikke legges ned, de skal isteden øke produksjonen av Norvegia og brunost.

Det er et omfattende arbeid som har blitt gjort i de fire ukene produksjonen har vært stoppet. Lagerbygget har fått ny utforming, nytt gulvbelegg på alle flater, alt av IKT og elektro er oppgradert og det er installert nytt ventilasjonsanlegg. Lokale entreprenører og prosjektleder er blitt benyttet i prosessen.

- De har utført en særdeles stor jobb på en presset tidsfrist og resultatet har blitt meget godt sier Driftssjef for lageret i Ålesund, Runar Tafjord.