Varsler lokalt mye nedbør i indre strøk

– Fra søndag ettermiddag lokalt kraftige regnbyger i indre strøk. I samråd med NVE er det fare for vann på avveie, overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, jord- og flomskred der regnbygene treffer, skriver Meteorologisk institutt i et varsel for Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Trøndelag.

På flere steder i vårt dekningsområde har det ikke kommet en dråpe regn, men meteorologikonsulent Linda Kleppe forteller at det er snakk om kraftige lokale nedbørsbyger.

– Med utgangspunkt i Ålesund går regnbygene lenger øst, og mer i indre strøk. Det er ganske kraftige byger med mye torden. Det kommer også noen regnbyger i morgen , og det blir utrygt for torden da også, sier Kleppe til smp.no.

Ellers forteller Kleppe at det er mye fint vær på Nordvestlandet, men det er en del tåke eller lave skyer langs kysten.