– Geiranger tiende best i verden

Nyhetskanalens reiseavdeling har presentert en liste over reisemålene med den mest spektakulære naturen i verden. Også førsteplassen er norsk, mens Geiranger og Nærøyfjorden altså er på 10. plass.

– Hvis du bare har tid til å besøke to fjorder i løpet av livet, velg Geirangerfjorden og Nærøyfjorden på Vestlandet i Norge. Dette er blant verdens lengste og dypeste fjorder, med høye vertikale stup, dyp sjø og lekne fosser. Begge er på Unesco sin verdensarvliste, skriver Cnn.

Og legger til:

– Turer kan arrangeres fra Bergen og Ålesund.

Dermed kan turistnæringen i distriktet også glede seg over gratisreklamen.

Preikestolen

Geiranger må se seg slått av Preikestolen i Rogaland.

– Med et fall på 604 meter fra det flate platået ned til Lysefjorden uten sikkerhetsrekkverk, er ikke dette plassen for folk med høydeskrekk. Hold deg godt tilbake fra kanten og du kan fortsatt nyte den fantastiske naturen over Kjerag, som rager 984 meter over havet, skrytes det av Preikestolen.