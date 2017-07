Rundt 20 personer har ikke fått avklart bosituasjon i Utvik

– Foreløpig er det fortsatt 15-20 personer i Utvik som vi enda ikke har fått avklart bosituasjon for natten, sier Sven Flo, ordfører i Stryn kommune til NTB sent mandag kveld.

Tidligere var det meldt om 50 evakuerte beboere i bygda. Antallet var mandag kveld nedjustert.

– Mange har valgt å dra tilbake til sine hjem, etter å ha fått sjekket at boligene er trygge. Turister og besøkende er uttransportert fra området. Noen har funnet alternative løsninger, sier Flo.

Han legger til at beboerne uten bolig vil bli tilbudt å bo på et hotell i Stryn over natten.

Det var mandag kveld verken strøm eller vann i Utvik. Ifølge Flo vil det ta noen dager før vannet er på plass. I mellomtiden har innbyggerne fått tilbudt flaskevann. Tross situasjonen velger de som kan å bli værende i bygda.

– Flere melder at de vil håndtere dette bra, sier han.

Flaumen herjar i Nordfjord - vegar stengt og bygningar øydelagd Store nedbørsmengder det siste døgnet har gitt utfordringar – i første rekkje i Nordfjord.

NVE undersøkte mandag kveld området. Røde Kors gikk da rundt til alle husstander og informerte om siste nytt.

Fylkesveg 60 er stengt ved Utvik, to broer er vekk og Utvik er uten veiforbindelse. All transport fra Utvik går via sjøveien til Innvik.

– Det går vanligvis ikke transport sjøenveien, og kommunikasjonen er kun opprettet midlertidig ved å ta i bruk Røde Kors' båter, sier ordføreren.

Flo legger til at det også finnes en redningsskøyte kommunen vil ta i bruk dersom situasjonen skulle forverres.

– Innbyggerne tar dette med fatning. Det de har opplevd er traumatisk, de våknet til en krigssone. Mange opplever en stor sorg grunnet materielle tap, sier Flo.

