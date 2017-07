3-åring utløste Mayday-oppkalling

To redningsskøyter og luftambulanse deltok i søket etter mayday-signaler like nord for Ålesund. Det viste seg å være en 3-åring som sto bak.

Hovedredningssentralen for Sør-Norge (HRS) opplyser at Florø Radio har mottatt nødsignaler i fra Ålesund-området klokka 17.23 tirsdag. Ifølge HRS skal noen ha sendt ut "Mayday"-oppkall i området. – Aktuelt søksområde er Vigrafjorden, Grytafjorden og Ellingsøyfjorden, opplyste HRS på Twitter. Klokka 18.30 opplyser redningsleder Bjørn Arne Åmlid ved Hovedredningssentralen til smp.no at søket fortsetter. – Vi har ikke funnet noe ennå, men fortsetter søket en stund til. I tillegg til luftambulanse og redningsskøyta Idar Ulstein, deltar nå redningsskøyta Det Norske Veritas II i søket. Vi har også bedt andre båter i området om å være på utkikk, sa Åmlid til smp.no like etterpå. Klokka 19.40 opplyser HRS til smp.no at det har vært utløst to nødsignaler i Ålesundsområdet. – Begge sakene er avklart. Det ene viste seg å være utløst av et barn. Ei tre år gammel datter om bord en fritidsbåt hadde visst lært seg å aktivere radioen, ifølge en noe beskjemmet mor. Florø radio hørte en spak stemme si "mayday" mens voksne pratet i bakgrunnen. Meldingen ble tatt alvorlig. – Nå har foreldrene ringt oss og forklart situasjonen, noe vi setter pris på. Det er selvsagt unødvendig, men flott at folk gir beskjed når feil er begått, sier Åmlid til smp.no. Det hører med til historien at datteren ble sufflert av moren, som ikke visste at radioen var på og sendte. Den andre nødmeldingen kom fra en seilbåt med åtte personer som holdt på å grunnstøte ved Nørvevika i Ålesund. – Redningsskøyta bisto og situasjonen var udramatisk, sier redningsleder Bjørn Arne Åmlid. Mer å lese på Sunnmørsposten:

