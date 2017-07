Listhaug vil forby barnehijab i skolen

– Når jeg ser små barn som bærer hijab, blir jeg lei meg. Ingen små barn er i stand til å ta et slikt valg på egen hånd. Denne seksualiseringen av små jenter, ved at de skal måtte dekke seg til med hijab for at voksne menn ikke skal bli tiltrukket, er en ukultur og har ingenting i Norge å gjøre, sier Listhaug til VG.

Ifølge avisa ønsker hun derfor å innføre et forbud mot bruk av hijab i alle landets grunnskoler og barnehager. Dermed vil forbudet gjelde alle barn i alderen ett til 13 år, og som deltar der.

Utdanningsminister Torbjørn Røe Isaksen sier til VG at Høyre ikke vil ha noe av forslaget til Listhaug.