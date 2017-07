Trailer av veien på Tryggestad ved Hellesylt

Ingen ble skadet i uhellet, og kun sjåføren var involvert.

Traileren ble stående en stund i grøfta uten å være til hinder for trafikken. Politiet i Møre og Romsdal opplyser på Twitter at FV60 var stengt en kort periode under bilbergingen, men at veien nå er åpnet for fri ferdsel.