Dette må du tenke på når du som student er på boligjakt

Skolestart i midten av august nærmer seg for studenter ved høgere utdanning. Mange nye studenter skal begynne på nye studier, og mange av dem må belage seg på å leie på det private boligmarkedet.

Thomas Aleksander Hansen fra Orkanger har vært på boligjakt i Ålesund, men har nylig sikret seg en hybel.

– Utleier virker trygg når det gjelder depositum og kontrakt. Det gjør at jeg også føler meg trygg. Det er godt at det er i orden og på plass, sier den 24-årige studenten.

Hybeljakt

Til høsten skal han gå masterprogrammet Internasjonal business og markedsføring ved NTNU i Ålesund.

– Den 14. juli fikk jeg svar fra NTNU om at jeg hadde kommet inn på studiet. Men før det hadde jeg forsøkt å orientere meg på priser og steder. Jeg vurderte en stund å kjøpe, men da jeg fikk svaret fra NTNU gjaldt det bare å finne et sted å bo raskt, forteller Hansen.

Studentboliger i Ålesund 15 prosent dekningsgrad Ålesund har 15,05 prosent dekningsgrad når det gjelder studentboliger.

Han har vært på hybeljakt på Facebook og hybel.no, men hybelen som han nå har sikret seg fant han gjennom en annonse i Nytt i uka. Hansen er fornøyd over at han har fått et sted å bo før skolestart.

– Det er godt å ha funnet et sted å bo. Det er betryggende. Nå er det bare 18 dager igjen til skolestart. Leieforholdet starter 1. august, så jeg kommer til å flytte inn etter hvert, sier han.

Viktig med kontrakt

Senior kommunikasjonsrådgiver Ann Hege Skogly i Forbrukerrådet sier at den største fellen mange studenter gjør er ikke å skrive kontrakt.

– Vi er veldig opptatt av å få alt skriftlig. Skaff deg kontrakt. Man finner kontrakter på Forbrukerrådets sine sider. Det å bruke kontrakt er en sikkerhet og det hjelper deg til å huske hva som må avtales. Hvis det i ettertid skulle være konflikt, så er det enkelt å vise til kontrakten, forteller Skogly.

Kamp om studentboliger Færre enn 15 prosent av studentene i Norge vil ha mulighet til å bo i studentbolig i år.

Skogly sier at man også bør gå nøye gjennom kontrakten for å vite hva som er inkludert.

– Pass på at du vet hva du betaler for, råder hun.

Mange studenter går sammen om å leie leilighet, og Skoglys råd er at alle bør stå juridisk ansvarlige.

– Alle må skrive hver sin kontrakt. Det kan hende at det i et kollektiv bare er en person som skriver under kontrakten med utleier. Det er veldig trist for den personen hvis noen av kollektivkameratene ikke betaler leie eller ødelegger noe. Da er det den ansvarlige som står med skjegget i postkassa, sier hun.

Forbrukerrådet får en del henvendelser når det gjelder depositum. Skogly råder alle om ikke å betale inn depositum på en privatkonto, da dette ikke er lov. Depositumet skal settes på en særskilt konto i leiers navn.

– En ting som man må passe på før leietaker overfører penger, er å sikre seg at hybelen eksisterer. Vi ser dessverre eksempler på at noen fører over depositum, og så viser det seg at hybelen ikke eksisterer. Det er svindel, forteller Skogly.