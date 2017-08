Lover at norske myndigheter vil hjelpe Remøy etter millionbot

Remøy Havfiske ankar bota på 30 millionar kroner, som dei fekk etter å ha blitt halden i arrest i Murmansk «Remøy» ankar millionbota Onsdag for knappe to veker sia fekk Remøy Havfiske beskjeden om at dei er dømt til å betale ei bot på nærare 30 millionar kroner. No ankar dei dommen.

Remøy Havfiske er dømt til å betale en bot på 30 millioner kroner av russiske myndigheter, men har vlgt å anke saka.

Utenriksminister Børge Brende, som er på besøk i Molde onsdag, sier til NRK Møre og Romsdal at han er glad for at selskapet har anket. Brende mener at boten ar altfor høy.

– Jeg håper at rettsprosessen i Russland vil føre til at denne boten blir satt betraktelig ned. Den er urimelig og uriktig. Vi fra myndighetene sin side skal ha nær dialog med selskapet fremover, for å bidra til at dette blir et resultat som er levelig for Remøy, sier ministeren til NRK.

Selskapet fikk boten etter at reketråleren «Remøy» ble holdt i arrest i Murmansk i mai i år. Bakgrunnen for at båten ble holdt tilbake var at den ikke hadde gyldig lisens for å fiske reker i russisk farvann, som følge av at Fiskeridirektoratet gjorde en feil i utstedelse av lisensen.