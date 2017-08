Solberg varsler penger til nytt Møre-sjukehus på neste statsbudsjett

Statsminister Erna Solberg (H) varsler penger på neste års statsbudsjett til bygging av nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal på Hjelset i Molde kommune.

– Regjeringa vil foreslå ei startbevilgning, slik at det blir byggestart i 2018, sa statsministeren da hun besøkte Hjelset tirsdag.

Også førstekandidaten til Møre og Romsdals Frp, Sylvi Listhaug, var der.

– Dette er en gledens dag. Vi greier å realisere byggestart i 2018. Da vil vi i 2021/22 ha et fantastisk sjukehus i Møre og Romsdal, sa Listhaug.

– Ingen store endringer for Ålesund

– Hvilke konsekvenser får dette for sjukehuset i Ålesund?

– Når det gjelder innholdet i sjukehuset, er prosessen at vi skal utarbeide en utviklingsplan. Den skal være ferdig første halvår 2018. Ingen skal regne med at det skal bli noen enorme endringer når det gjelder fordelinger av funksjoner. Jeg har mer tro på kontinuerlig utvikling. Jeg er ikke bekymra for tilbudet i Ålesund. Det er foretaket sitt ansvar å følge opp utviklinga av sjukehusa i Ålesund og Volda, sa Remme.

Også Kristiansund

– Det ligger også i potten at det skal bli et godt sjukehus i Kristiansund. Slik vil vi få et styrka helsetilbud i Møre og Romsdal, sier Listhaug.

Helsedirektør Espen Remme sier de starter riving av gamle bygninger på Hjelset over nyttår.

– I januar starter vi rivinga av det gamle sjukehusbygget på tomta, og kan legge grunnsteinen for et nytt sjukehus mot slutten av 2018, sier Remme.

– Lovlig vedtak

Striden om nytt sykehus i Møre og Romsdal har pågått i flere år. Etter at helseminister Bent Høie (H) i desember 2014 besluttet at det nye sykehuset skal bygges i Molde, gikk Kristiansund kommune til sak mot staten. Dommen fra Frostating lagmannsrett er ventet å komme mandag 14. august, men Solberg framholder at regjeringen uansett må planlegge i tråd med de fattede vedtakene.

Statsministeren avviser at tidspunktet for nyheten om penger er et forsøk på å påvirke utfallet av striden som går for rettsapparatet.

– Tvert om er det vel heller slik at man her forsøker å bruke rettssystemet til å utsette et lovlig fattet politisk vedtak. Nå fortjener hele regionen at man kommer videre i en sak som har vært vanskelig i over ti år. Planleggingen må uansett gå sin gang. Det kan ikke være slik at man bruker rettsvesenet i Norge til å utsette et forbedret tilbud til hele befolkningen i regionen, sier Erna Solberg til NTB.

3,5 milliarder kroner

Total låneramme fram til 2022 er litt over 3,5 milliarder kroner. Hvor mye penger som kommer på neste års statsbudsjett er ennå ikke klart.

– Hvor mye som vil fases inn hvert av byggeårene, avhenger av hvor raskt man klarer å sette i gang, og hvordan de ulike byggefasene vil være. Uansett får de nå tilsagn for å sette i gang, sier Solberg.

Hun legger til at detaljplanlegging gjenstår, og at det vil bli et poliklinisk tilbud i Kristiansund med operasjonsstue for planlagt behandling.