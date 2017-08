Allerede 1.000 flere enn i hele fjor – med 2,5 måneder igjen

I fjor var det totalt 6.686 personer som til sammen gikk på 148.447 turer på Sunnmøre. I år er det totale antallet turer 124.393, og de er fordelt på 7.675 personer. Tallene fra fjoråret gjelder imidlertid for hele perioden. Altså fra 1. mai til og med 31. oktober. Det betyr at årets registrerte har omtrent to og en halv måned igjen til å knuse fjorårets tall.

– Rekorden fra i fjor er sprengt, men vi må også ta i betraktning at Stikk Ut kun har eksistert på Sunnmøre i tre år, forteller daglig leder May Britt Haukås i Sunnmøre friluftsråd.

– Spesielt

På andreplass kommer Sula, mens Giske troner på tredjeplassen. Det synes Haukås er litt spesielt.

– Giske kommune er en relativt liten kommune, men det er allerede tett opp mot 2.500 registrerte personer der. Det er litt spesielt, sier Haukås, som fryder seg over at flere og flere tar i bruk Stikk Ut.

– Stikk Ut er definitivt et av de beste tiltakene vi har for å bedre folkehelsa. I tillegg er det et av de billigste, forteller hun. Stikk Ut er støttet av blant annet Møre og Romsdal fylkeskommune og Friluftsrådets landsforbund. Men drives også i stor grad av frivillighet. Haukås er klar på at de frivillige gjør en viktig jobb.

– Det er de som ordner med blant annet skilting, bøker og Stikk Ut-kasser ved turmålene. De gjør en formidabel jobb.

Stranda med for første gang

For Haukås er drømmen å få hele Sunnmøre med i ordningen. Foreløpig mangler Søre Sunnmøre og Sykkylven. Ifølge Haukås er grunnen at kommunene ikke er medlem av Friluftsrådet. En nykommer har det imidlertid blitt i år. Nemlig Stranda kommune. Så langt er det 943 personer som til sammen har registrert 3.038 turer i kommunen. Haukås synes det er morsomt at så mange velger å delta, også i Stranda.

Hun tror «jungeltelegrafen» er mye av grunnen til at Stikk Ut har blitt så populært på Sunnmøre.

– Vi sender ut kartbrosjyrer i postkassene til alle i medlemskommunene. Flere har da gitt tilbakemelding på at de ikke var klar over at dette i stor grad er turer for folk flest. Jeg tror dette har hatt mye å si for populariteten. Men «jungeltelegrafen» er nok det mest effektive. At folk forteller hverandre om sine erfaringer fra ulike turer er nok hovedgrunnen til at flere har kastet seg på trenden, mener hun.

